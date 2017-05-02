Письмо ветерану
02.05.2017
Со 2 мая орловчане могут написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны. Это внимание дорого для тех, кто рисковал своей жизнью на полях сражений.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36109
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