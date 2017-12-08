Песок и соль
08.12.2017
Управление коммунального хозяйства города заявило о готовности к обслуживанию орловских улиц. Дороги этой зимой будут обрабатывать традиционным способом — посыпать песком и солью.
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