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Песок и соль

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08.12.2017

Управление коммунального хозяйства города заявило о готовности к обслуживанию орловских улиц. Дороги этой зимой будут обрабатывать традиционным способом — посыпать песком и солью.

Теги:УКХ г Орладорогизимаулицы

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