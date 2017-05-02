Первомайский субботник
02.05.2017
Экологический десант высадился на улицы областного центра. Горожанам помогали представители областной и городской власти.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36105
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