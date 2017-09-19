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Перспективы завода

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19.09.2017

19 сентября губернатор Вадим Потомский посетил предприятие «Фриголласс Евразия». Во время встречи с руководством и коллективом завода речь шла о сегодняшнем дне и перспективах завода.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областизаводФригогласс

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