Перспективы завода
19.09.2017
19 сентября губернатор Вадим Потомский посетил предприятие «Фриголласс Евразия». Во время встречи с руководством и коллективом завода речь шла о сегодняшнем дне и перспективах завода.
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