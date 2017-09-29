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Перезахоронение героя

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29.09.2017

Неустановленный красноармеец погиб при освобождении Хотынецкого района. При нём был обнаружен смертный медальон, но прочитать его не получилось из-за состояния вложенной записки.

Теги:Хотынецкий районперезахоронениеВОВКрасная армия

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