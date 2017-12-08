Передача полномочий
08.12.2017
На профильном заседании комитета Орловского областного совета депутаты обсудили изменения в проекте регионального закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства».
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