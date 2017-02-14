Пепелище вместо дома
14.02.2017
Кто виноват, что от дома осталось пепелище? В Хотынецком районе 3 февраля сгорел частный дом. В одночасье без крыши над головой осталась семья Мартыновых.
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