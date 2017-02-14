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Паркуйтесь правильно

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14.02.2017

ГИБДД региона продолжает рейды на дорогах города по выявлению и предупреждению нарушений ПДД. Очередные мероприятия были направлены на соблюдение правил парковки и проезда регулируемых перекрестков.

Теги:ГИБДДДТПрейдпарковка

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