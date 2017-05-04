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Памяти Фетисова

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04.05.2017

3 мая, на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Сергей Васильевич Фетисов.

Теги:Заслуженный артисткончинаСергей Фетисов

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