Память Победы
05.05.2017
Многим ветеранам, живым свидетелям войны за 90. Вспоминать о том, какой ценой досталась эта победа, Николаю Яковлевичу Дышлову до сих пор непросто.
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