Память Победы
03.05.2017
Накануне 9 мая мы вновь рассказываем о тех, чьи имена оставили след в истории Великой отечественной войны. И в этот раз речь пойдет о Николае Владимировиче Дрогавцеве.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36169
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