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Память Победы

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03.05.2017

Накануне 9 мая мы вновь рассказываем о тех, чьи имена оставили след в истории Великой отечественной войны. И в этот раз речь пойдет о Николае Владимировиче Дрогавцеве.

Теги:ВОВвойна9 маяДень Победыветераны

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