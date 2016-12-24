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Оздоровление промышленности

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23.12.2016

Совет руководителей промышленных предприятий теперь будет работать в новом формате. Первое заседание Координационного совета состоялось 23 декабря. Главной темой обсуждения стали результаты работы промышленного сектора региональной экономики.

Теги:ПромышленностьдинамикаитогиКоординационный совет

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