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Отступать некуда

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20.12.2017

«Россия на рубеже испытаний. Отступать некуда». В библиотеке Бунина презентовали книгу члена Союза писателей России, общественного деятеля, председателя правления Орловского землячества в Москве Альберта Иванова.

Теги:библиотека БунинакнигапрезентацияАльберт Иванов

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