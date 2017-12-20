Отступать некуда
20.12.2017
«Россия на рубеже испытаний. Отступать некуда». В библиотеке Бунина презентовали книгу члена Союза писателей России, общественного деятеля, председателя правления Орловского землячества в Москве Альберта Иванова.
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