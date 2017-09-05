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Открытые люки

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05.09.2017

Открытый канализационный колодец — опасность, которая может подстерегать любого случайного прохожего. Недавно в областном центре из-за этого погиб семилетний ребенок.

Теги:канализациялюкиремонтОрелдороги

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