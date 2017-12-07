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Отчет о сделанном

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07.12.2017

Партийные проекты, которые удалось реализовать «Единой России» в 2017-м году, обсуждали на итоговой конференции: формирование комфортной городской среды, помощь социально незащищённым слоям населения и много другое.

Теги:Единая Россияпартияконференцияитоги

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