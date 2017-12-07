Отчет о сделанном
07.12.2017
Партийные проекты, которые удалось реализовать «Единой России» в 2017-м году, обсуждали на итоговой конференции: формирование комфортной городской среды, помощь социально незащищённым слоям населения и много другое.
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