Освоение бюджета
31.08.2017
С января по июль 2017 года выявлено 11 правонарушений, связанных с освоением бюджетных средств. Эти данные орловской полиции прозвучали на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Орловской области.
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