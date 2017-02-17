Осторожно: SMS!
17.02.2017
Осторожно: SMS-мошенничество! Злоумышленники от имени Банка России рассылают сообшения и пытаются узнать у доверчивых граждан информацию о карточных счетах.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31617
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