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Осторожно - погода

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21.12.2016

Переломы, ушибы, ссадины и участившиеся случаи вызовы скорой к тем, кто слаб сердцем. Температурные скачки и изменения погоды сказываются на многих, если не сказать, что на всех орловчанах.

Теги:Погодагололедтравматизммедицина

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