Осторожно - погода
21.12.2016
Переломы, ушибы, ссадины и участившиеся случаи вызовы скорой к тем, кто слаб сердцем. Температурные скачки и изменения погоды сказываются на многих, если не сказать, что на всех орловчанах.
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