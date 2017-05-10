Останки 165 бойцов были подняты во время весенней вахты памяти
10.05.2017
В этот раз поисковикам удалось установить три имени. Завершилась вахта памяти не только перезахоронением солдат на Кривцовском мемориале. Частичку героической земли поисковики передали крымчанам.
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