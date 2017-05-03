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Особый режим

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03.05.2017

На Орловщине введен противопожарный режим. Сотрудники МЧС ежедневно информируют о последствиях сжигания сухой травы.

Теги:МЧСпожарныеособый режимОрловщина

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