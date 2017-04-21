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Оружие на улице Ленина

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21.04.2017

Благотворительный фонд «Победа», созданный в марте орловскими поисковиками (при поддержке Департамента внутренней политики), провёл очередную акцию. На улице Ленина была развернута выставка оружия времен Великой Отечественной.

Теги:Победафондблаготворительностьулица Ленина

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