Оружие на улице Ленина
21.04.2017
Благотворительный фонд «Победа», созданный в марте орловскими поисковиками (при поддержке Департамента внутренней политики), провёл очередную акцию. На улице Ленина была развернута выставка оружия времен Великой Отечественной.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35434
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