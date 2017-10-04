Орловщина в объективе
04.10.2017
Красота и самобытность родного края в объективе фотоаппарата. В институте культуры открылась экспозиция, приуроченная к 80-летию образования Орловской области.
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