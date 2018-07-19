Орловщина получит федеральные субвенции на лекарства для льготников

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам страны более 33 млрд рублей субвенций из федеральной казны. Средства направят на лекарственное обеспечение льготников и лечебное питание для детей-инвалидов. С учетом увеличения финансирования общий объем поступлений в Орловскую область составит почти 115 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.