Орловское УФАС подвело итоги работы за первый квартал
17.05.2018
Региональное УФАС подвело итоги работы за первый квартал этого года. В университете экономики и торговли прошли публичные слушания, на которых обсудили деятельность орловского управления в сфере антимонопольного и рекламного законодательства. Также участники встречи проанализировали Национальный план по развитию конкуренции.
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