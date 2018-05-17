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Орловское УФАС подвело итоги работы за первый квартал

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17.05.2018

Региональное УФАС подвело итоги работы за первый квартал этого года. В университете экономики и торговли прошли публичные слушания, на которых обсудили деятельность орловского управления в сфере антимонопольного и рекламного законодательства. Также участники встречи проанализировали Национальный план по развитию конкуренции.

Теги:УФАСитогипервый кварталуниверситет экономики и торговли

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