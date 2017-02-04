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Орловское полесье

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03.02.2017

Диковинные животные, живописные парки, глубокие озера. «Орловское полесье» — гордость Орловщины и притягательное место для туристов со всей страны.

Теги:Орловское полесьетуризмприродапарк

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