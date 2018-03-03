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Орловский Фонд промышленности

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01.03.2018

Правительством Орловской области инициировано создание регионального государственного Фонда промышленности. Поддержать инициативу накануне на сессии облсовета областных парламентариев попросил Игорь Козин.

Теги:Фонд промышленностиОрловская областьоблсоветИгорь Козин

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