Орловские спасатели приняли участие в селекторе с главой МЧС

«Чрезвычайные ситуации нужно не ликвидировать, а предупреждать. Эта деятельность будет эффективна только при полном взаимодействии на всех уровнях государственной власти, органов местного самоуправления и организаций», — сказал глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании с участием глав всех регионов страны и полномочных представителей президента .