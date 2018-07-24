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Орловские спасатели приняли участие в селекторе с главой МЧС

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24.07.2018

«Чрезвычайные ситуации нужно не ликвидировать, а предупреждать. Эта деятельность будет эффективна только при полном взаимодействии на всех уровнях государственной власти, органов местного самоуправления и организаций», — сказал глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании с участием глав всех регионов страны и полномочных представителей президента .

Теги:Евгений ЗиничевМЧСселекторное совещание

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