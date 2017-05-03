Орловские силачи
04.05.2017
Спортсмены из орловской Федерации силового экстрима готовятся к победам на соревнованиях, которые 6 мая пройдут в областном центре на площади Ермолова.
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