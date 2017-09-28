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Орловские прогульщики

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28.09.2017

Термин «прогульщики» хорошо известен всем школьникам и, в особенности, учителям. Совершенно противолоположное значение этому слову несколько лет назад придала группа орловчан, которые гуляют по Орлу в поисках интересной исторической информации.

Теги:прогульщикиэкскурсии по ОрлутуризмисторияОрел

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