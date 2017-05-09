Орловчане приняли участие в шествии "Бессмертный полк"
09.05.2017
Шествие «Бессмертный полк» состоялась в Орле. Акция, признанная сохранить память о защитниках Отечества ежегодно, собирает большое количество участников. В этом году в ней по традиции приняли участие несколько десятков орловчан и гостей региона.
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