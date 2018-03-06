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Орлиное гнездо в Болгарии

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06.03.2018

В военно-историческом музее презентован сборник статей под названием «Орлиное гнездо в Болгарии». Он выпущен журналом «Истории русской провинции» и посвящен участию орловчан в войне с турками за Балканы.

Теги:сборниккнигавоенно-исторический музейпрезентация

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