Орлиное гнездо в Болгарии
06.03.2018
В военно-историческом музее презентован сборник статей под названием «Орлиное гнездо в Болгарии». Он выпущен журналом «Истории русской провинции» и посвящен участию орловчан в войне с турками за Балканы.
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