Орел посетила делегация Социалистического народного фронта Литвы
31.07.2018
Далеко не все прибалты — националисты, и отнюдь не все они смотрят на Россию искоса. Пример — те самые гости, наводящие «мосты» между нашими странами. И прославляющие общую Победу и общих героев.
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