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Орден за труд

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22.12.2016

Генеральный директор «Знаменского СГЦ» Елена Климова удостоена государственной награды. Указ подписал Президент Владимир Путин.

Теги:КлимоваСГЦЗнаменскийорденПутин

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