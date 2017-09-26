Опасно для проживания
26.09.2017
Проблему аварийных домов обсудили на совещании в администрации Орла. Глава города поручил ускорить работу по переселению жителей из разрушающихся построек. В первую очередь это касается жителей 73 дома по улице Черкасской. Ключи от новых квартир люди должны получить до конца недели.
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