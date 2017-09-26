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Опасно для проживания

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26.09.2017

Проблему аварийных домов обсудили на совещании в администрации Орла. Глава города поручил ускорить работу по переселению жителей из разрушающихся построек. В первую очередь это касается жителей 73 дома по улице Черкасской. Ключи от новых квартир люди должны получить до конца недели.

Теги:жильедомапереселениеаварийное жилье

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