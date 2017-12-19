Охрана природы
18.12.2017
Вырубка лесов, уничтожение городских и квартальных зеленых насаждений общего пользования, уменьшение площадей особо охраняемых природных территорий — это лишь часть современных экологических проблем.
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