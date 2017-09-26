Ограничение движения в Орле
26.09.2017
27 сентября в областной столице будет перекрыто движение по некоторым улицам. Связано ограничение с проведением массовых мероприятий, посвященных юбилею Орловской области.
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