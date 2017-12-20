Оценка качества жизни
20.12.2017
В Орловской области будет создан Центр оценки качества жизни. Соглашение между региональным правительством и ОГУ им. Тургенева было подписано по итогам оглашения Инвестиционного послания врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
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