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Общественная поддержка

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19.09.2017

Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области» поддержала внесение изменений в региональное законодательство, касающееся правил проведения публичных мероприятий.

Теги:митингизаконопроектСовет муниципальных образований Орловской области

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