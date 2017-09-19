Общественная поддержка
19.09.2017
Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области» поддержала внесение изменений в региональное законодательство, касающееся правил проведения публичных мероприятий.
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