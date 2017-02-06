Общедомовые нужды
06.02.2017
Громадные счета, которые значились в квитанциях орловчан, стали одной тем обсуждения в администрации региона. Напомним, новый порядок начисления платы за общедомовые нужды (ОДН) вступил в силу 1 января.
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