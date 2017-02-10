Облсовет в Глазуновке
10.02.2017
Последний день рабочей недели депутаты облсовета провели в Глазуновском районе. Там они провели выездное заседание. В течении дня в районном центре работало 8 тематических площадок.
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