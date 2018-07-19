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Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области

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18.07.2018

В областной администрации прошел круглый стол по вопросам развития территориального общественного самоуправления в Орловской области. Представители профильного комитета обсудили новые законопроекты, которые будут рассмотрены на следующих сессиях областного совета.

Теги:Орловская областьоблсоветкруглый столтерриториальное самоуправление

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