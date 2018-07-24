Клычков поручил обеспечить условия для безопасного отдыха детей в 2019 году

Такое поручение Андрей Клычков дал на аппаратном совещании в администрации региона. Летняя оздоровительная кампания охватила свыше 65 тысяч детей и подростков Орловщины. Глава региона поставил задачу обеспечить все условия для безопасного отдыха и эффективного оздоровления.