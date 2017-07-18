Обеды в кредит
18.07.2017
Городская администрация готова взять из областной казны бюджетный кредит в размере 60 миллионов рублей и выплачивать его в течение 3-х лет. 55 миллионов от суммы пойдут на питание школьников Орла.
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