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О городской среде

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18.09.2017

На 27 объектах из 77 работы закончены. Для 7 дворов выберут новых подрядчиков. Первые оценки программе «Формирование комфортной городской среды» были поставлены на заседании правительства.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областиправительствогородская средадворовые территории

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