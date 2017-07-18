Новый завод на Орловщине
18.07.2017
В Орловской области может появиться крупное производство по композитной арматуре. С ее использованием в дорожной отрасли, говорят специалисты, срок эксплуатации дорожного покрытия вырастет в несколько раз.
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