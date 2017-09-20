Новые россияне
20.09.2017
В России стало на 30 соотечественников больше. В среду, 20-го сентября в Управлении по вопросам миграции состоялась торжественная присяга для получения официального гражданства страны.
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