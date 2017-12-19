Новая индустриализация
19.12.2017
«Важным вектором повышения качества жизни граждан мы считаем повышение темпов экономического роста за счет „новой индустриализации“. Мы ставим себе амбиционное задание „перезагрузки“ индустриальной политики», — сказал Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43844
Другие новости раздела
19.12.2017
Безопасность населения
19.12.2017
Решение жителей
19.12.2017
Новоселье для детей
19.12.2017
Сугробы во дворах
19.12.2017
Взамен разрушенного
$ USD58.6117(-0.08)20.12
€ EUR69.1735(+0.08)20.12
Наш опрос
Какую елку вы установите на Новый год?