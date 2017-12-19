Новая индустриализация

«Важным вектором повышения качества жизни граждан мы считаем повышение темпов экономического роста за счет „новой индустриализации“. Мы ставим себе амбиционное задание „перезагрузки“ индустриальной политики», — сказал Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания.