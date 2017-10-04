Ночной рейд
04.10.2017
Вечер пятницы — время, когда некоторые автолюбители могут позволить себе сесть за руль в нетрезвом виде. Чтобы пресечь преступную беспечность, сотрудники госавтоинспекции вышли в ночной рейд.
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