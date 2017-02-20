Ночное убийство
20.02.2017
Поход в развлекательное заведение пятничным вечером для молодого орловчанина обернулся трагедией. По версии Следственного комитета, в ночь с 16 на 17 февраля около ночного клуба между молодыми людьми произошла потасовка.
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