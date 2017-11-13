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Неотвратимость наказания

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13.11.2017

Очереднной подрядчик попал в черный список недобросовестных. На сей раз это те, кто отвечает за ремонт крыши городского роддома. Орловчане пожаловались Андрею Клычкову.

Теги:областное правительствозаседаниеаппаратное совещаниеАндрей Клычков

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