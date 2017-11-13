Неотвратимость наказания
13.11.2017
Очереднной подрядчик попал в черный список недобросовестных. На сей раз это те, кто отвечает за ремонт крыши городского роддома. Орловчане пожаловались Андрею Клычкову.
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